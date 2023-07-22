PSG'de Kylian Mbappe, kadro dışı kaldı

Yayınlanma: 22.07.2023 - 09:50

Güncelleme: 22.07.2023 - 09:52

Real Madrid ile gelecek sezon için anlaşma sağladığı iddia edilen Kylian Mbappe kadro dışı kaldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; PSG, Fransız oyuncuyu Japonya kampı kadrosuna almadı.

Haberde oyuncunun 2024 için Real Madrid ile anlaştığına inanıldığı belirtildi.

SATIŞA ÇIKARILDI

Hiç kimsenin PSG'den daha büyük olmadığını düşünen Fransızların böyle bir karar aldığı belirtildi.

Öte yandan Fransız devinin Kylian Mbappe'yi satışa çıkardığı ifade edildi.