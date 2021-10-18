PSG'de Neymar sakatlığı nedeniyle Leipzig maçında oynamayacak

18 Ekim 2021 Pazartesi, 22:41

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Almanya temsilcisi Leipzig ile oynanacak karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, Brezilya Milli Takımı'ndan dönen Neymar'ın uyluk iç adalesinde ağrıları olduğu ve takıma dönmeden önce birkaç gün tedavisine devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, Neymar'ın yarın oynanacak Leipzig maçında forma giyemeyeceği kaydedildi.

29 yaşındaki oyuncu bu sezon PSG formasıyla 7 mücadelede yer alırken, sakatlık nedeniyle 6 maçta yer alamadı.



TEK EKSİK NEYMAR DEĞİL

PSG'de Arjantinli oyuncu Leandro Paredes de milli takımda sakatlık yaşayan bir diğer oyuncu oldu.

Fransız devinin Real Madrid'den bedelsiz kadrosuna kattığı Sergio Ramos henüz başkent ekibinin formasını giyemedi. Sakatlığını atlatan tecrübeli oyuncu kişisel antrenörüyle bireysel çalışmalarına başladı.

PSG GRUNUNDA LİDER

Paris Saint-Germain, Manchester City, Club Brugge ve RB Leipzig ile Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alıyor.

İlk maçta Belçika ekibi Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalan PSG, ikinci maçta Parc de Princes'de Manchester City'yi 2-0 yendi. City maçında Lionel Messi yeni takımıyla ilk golünü kaydetmişti.

Paris Saint-Germain, A Grubu'nda bir galibiyet ve bir beraberlikle ilk sırada yer alıyor.

PSG yarın sahasında Alman ekibi RB Leipzig ile saat 22.00'de karşılaşacak.