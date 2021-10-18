Cengiz Ünder, UEFA'nın internet sitesine açıklamalarda bulundu
Olympique Marsilya'daki temsilcimiz Cengiz Ünder, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Lazio maçı öncesi UEFA'nın internet sitesine açıklamalarda bulundu. Ünder açıklamalarında; takıma alışma sürecinden, Marsilya taraftarlarından, Galatasaray mücadelesinden bahsetti.İşte Cengiz Ünder'in açıklamaları...
Marsilya taraftarları ile ilgili "Roma taraftarları şaşırtıcı ve farklıydı. Ancak Leicester City'deyken pandemi vardı ve hiçbir zaman kendi seyircimizin önünde oynamadım. Yine de en iyi taraftarların Marsilya'da olduğunu söyleyebilirim. Çok büyük bir etkiye sahipler. Sahaya girer girmez atmosferden etkileniyorsunuz. Onların da sizinle birlikte oynadıklarını sanabilirsiniz." yorumunda bulundu.
Marsilya'ya gelişinde Jorge Sampaoli'nin önemli olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Teknik direktör benim için her zaman çok önemli bir faktör. Ancak 1.5 yıldır böyle olmamıştı. Kendisiyle çalışmaktan gerçekten mutluyum, çünkü ondan çok şey öğreniyorum. İşleri yapma şekli farklı. Birçok taktik çalışması yapıyoruz ve sürekli farklı varyasyonlar deniyoruz." dedi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçla ilgili "Özellikle ikinci yarıda harika bir futbol oynadık. İlk yarı da Galatasaray gibi hep bu seviyelerde yarışan iyi bir takıma karşı baskı yaptık. Tek eksiğimiz goldü. Ceza sahasında daha yaratıcı olsaydık sonuç farklı olabilirdi." yorumunda bulundu.
Galatasaray'ın yanı sıra Lazio ve Lokomotiv Moskova ile Şampiyonlar Ligi gibi bir grupta mücadele verdiklerini söyleyen Cengiz Ünder, "Amacımız, tabii ki UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak. Çünkü çok iyi bir takımımız var. Ama bence şu an bunu konuşmak için çok erken. Maç maç bakmak daha iyi olur. Önümüzdeki Avrupa Ligi maçlarını kazanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.
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