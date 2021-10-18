Cengiz Ünder, UEFA'nın internet sitesine açıklamalarda bulundu

Galatasaray'ın yanı sıra Lazio ve Lokomotiv Moskova ile Şampiyonlar Ligi gibi bir grupta mücadele verdiklerini söyleyen Cengiz Ünder, "Amacımız, tabii ki UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak. Çünkü çok iyi bir takımımız var. Ama bence şu an bunu konuşmak için çok erken. Maç maç bakmak daha iyi olur. Önümüzdeki Avrupa Ligi maçlarını kazanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

