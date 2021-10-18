UEFA'dan EURO 2020 finalindeki olaylar nedeniyle İngiltere'ye ceza

18 Ekim 2021 Pazartesi, 19:02

UEFA, İngiltere ile İtalya arasındaki EURO 2020 finalinde yaşanan taraftar olayları nedeniyle verdiği cezaları açıkladı.

Yapılan açıklamada İngiliz Futbol Federasyonu'na "stadyum içinde ve çevresinde düzen ve disiplin eksikliği, oyun alanını işgal, nesne fırlatma ve milli marşlar sırasındaki rahatsızlıklar nedeniyle" ceza verildiği aktarıldı.

İngiltere Futbol Federasyonu ise yapılan bu açıklamaya cevap olarak "Wembley Stadyumu'nda hoşnutsuz görüntülere neden olan berbat davranışları kınıyoruz. Ayrıca stada girmeyi başaranları adına oldukça pişmanız." ifadelerini kullandı.



Açıklamaya göre UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu'na biri ertelemeli 2 maç seyircisiz oynama ve 100 bin Avro para cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Geçen yaz İtalya ve İngiltere arasında Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada taraftarlar arasında kaotik ve kötü olaylar yaşanmıştı.

Maç öncesi, maç sırası ve sonrasında İngiliz taraftarlar stad kapılarını zorlayarak Wembley Stadyumu'na girmeye çalışmıştı.

İngiltere'nin bir sonraki karşılaşması ise gelecek haziran ayında olacak.

