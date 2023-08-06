PSG'den 80 milyon Euro'luk transfer!

Yayınlanma: 06.08.2023 - 23:00

Güncelleme: 06.08.2023 - 23:00

Paris Saint-Germain, Benfica'dan Gonçalo Ramos'un transferi için geri sayıma başladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fransız temsilcisinin Ramos'un transferi için Benfica ile anlaşma sağladığı belirtildi. PSG'nin 22 yaşındaki oyuncu için 65 milyon Euro bonservis ve 15 milyon euro bonus olmak üzere 80 milyon Euro ödeyeceği kaydedildi.

KİRALIK OLARAK TAKIMA KATILACAK

PSG'nin Finansal Fair Play kurallarına takılmamak adına Ramos'u ilk yıl zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacağı vurgulandı.

Ramos'un gelecek hafta sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından yeni takımına imza atacağı ifade edildi.

BENFICA PERFORMANSI

Benfica forması altında 106 kez sahaya çıkan Gonçalo Ramos, 41 gol attı ve 16 asist yaptı.