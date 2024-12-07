PSG'den Auxerre deplasmanında sürpriz puan kaybı

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Auxerre ile 0-0 berabere kaldı.

PSG'den Auxerre deplasmanında sürpriz puan kaybı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2024 - 09:22

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Auxerre ile karşı karşıya geldi. 

Stade de l'Abbé-Deschamps'da oynanan karşılaşma, 0-0 beraberlikle sonuçlandı. 

Bu sonuçla birlikte ligde yenilgisi olmayan PSG, üst üste 2., toplamda 4. beraberliğini aldı. 

Liderlik koltuğundaki PSG, puanını 34'e yükseltti. Auxerre ise 20 puana ulaştı. 

Ligde bir sonraki hafta PSG, Lyon'u konuk edecek. Auxerre ise Lens'i ağırlayacak.


Etiketler: #psg #auxerre #Fransa Ligue 1

İlgili Haberler

PSG evinde 3 puanı 3 golle aldı!

PSG evinde 3 puanı 3 golle aldı!
PSG 10 kişi kaldı: Dev maçta kazanan Bayern Münih oldu!

PSG 10 kişi kaldı: Dev maçta kazanan Bayern Münih oldu!
PSG evinde Nantes'e takıldı!

PSG evinde Nantes'e takıldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler