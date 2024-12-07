PSG'den Auxerre deplasmanında sürpriz puan kaybı

Yayınlanma: 07.12.2024 - 09:22

Güncelleme: 07.12.2024 - 09:22

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Auxerre ile karşı karşıya geldi.

Stade de l'Abbé-Deschamps'da oynanan karşılaşma, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte ligde yenilgisi olmayan PSG, üst üste 2., toplamda 4. beraberliğini aldı.

Liderlik koltuğundaki PSG, puanını 34'e yükseltti. Auxerre ise 20 puana ulaştı.

Ligde bir sonraki hafta PSG, Lyon'u konuk edecek. Auxerre ise Lens'i ağırlayacak.