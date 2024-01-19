PSG'den Mbappe'ye yıllık 100 milyon euro!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 04:02

Güncelleme: 19.01.2024 - 04:02

Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe için Paris ekibinden flaş bir hamle geldi.

RMC Sport'un haberine göre; Paris Saint-Germain, 25 yaşındaki yıldız oyuncu Kylian Mbappe'ye yıllık 100 milyon euro kazanacağı 4 senelik yeni bir sözleşme teklifinde bulundu.

Fransız devinin teklifini yaptığı ve beklemeye geçtiği ifade edilirken, Mbappe'nin bu teklifi kabul edip etmeyeceğinin büyük bir soru işareti olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

PSG ile bu sezon 25 maça çıkan Mbappe, 26 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.