PSG'den Mbappe'ye yıllık 100 milyon euro!
PSG, yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'ye yıllık 100 milyon euro'dan 4 senelik yeni bir sözleşme teklif etti.
Player Alanı
Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe için Paris ekibinden flaş bir hamle geldi.
RMC Sport'un haberine göre; Paris Saint-Germain, 25 yaşındaki yıldız oyuncu Kylian Mbappe'ye yıllık 100 milyon euro kazanacağı 4 senelik yeni bir sözleşme teklifinde bulundu.
Fransız devinin teklifini yaptığı ve beklemeye geçtiği ifade edilirken, Mbappe'nin bu teklifi kabul edip etmeyeceğinin büyük bir soru işareti olduğu aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
PSG ile bu sezon 25 maça çıkan Mbappe, 26 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
- AKP'nin 48 ildeki belediye başkan adayları belli oldu
- Büyükçekmece Belediyesi’ne operasyon!
- Gezeravcı ile ilgili çarpıcı iddia
- Ümit Özdağ'dan Gaye Erkan'a çok sert sözler!
- Hafize Gaye Erkan sessizliğini bozdu
- İşte tam liste...
- AYM'den 'ikramiye' kararı!
- Baba kalp krizinden, çocuk açlıktan öldü!
- Tunç Soyer’den otogar çağrısı: Tahliye edin