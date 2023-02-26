PSG'den Messi, Neymar ve Mbappe kararı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain, yaz transfer döneminde Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe'nin maaşını azaltmayı planlıyor.
Paris Saint-Germain'in 3 yıldızı Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe için flaş bir iddia ortaya atıldı.
The Times'a göre PSG; yaz transfer döneminde takımın maaş yükünü yüzde 30 oranında azaltmayı planlıyor.
Neymar
NEYMAR'A İZİN VERİLDİ
Buna göre Fransız ekibi, takımın 3 yıldızı Messi, Neymar ve Mbappe'den biriyle yollarını ayırma kararı aldı.
Özellikle Brezilyalı yıldız Neymar'ın kendisine takım bulması için izin verildiği kaydedildi.
Ayrıca, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi ile uzatma görüşmeleri sürerken, daha makul bir anlaşma yapmak adına titiz davranıldığı da yazıldı.
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