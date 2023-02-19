Ligue 1'de PSG, Lille'i Lionel Messi ile yıktı

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 17:17

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 17:19

Ligue 1'in 24. hafta maçında PSG, sahasında Lille ile karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'te oynanan maç 4-3 PSG'nin üstünlüğüyle sona erdi. Maça hızlı başlayan Fransız devi, 11. dakikada Mbappe ve 17. dakikada Neymar'la bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Lille'de Diakite 24. dakikada farkı 1'e indiren golü attı. Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıya istediği gibi başlayamayan PSG, 58. dakikada Jonathan David'in golüne engel olamadı. Lille 69. dakikada Bamba'nın ayağından bir gol daha buldu ve durumu 3-2'ye getirdi. 87. dakika PSG, Kylian Mbappe ile durumu 3-3'e getirdi. Son saniyede ise Lionel Messi sahneye çıktı ve frikikten kaydettiği golle takımına galibiyeti getirdi.

Neymar

NEYMAR DEVAM EDEMEDİ

İkinci yarıda bileğinden sakatlanan Neymar, sahayı sedyeyle terkederken, yerine 51. dakikada Ekitike girdi.

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, kulüp tarihinde 198. golünü kaydetti. Kylian 2 gol daha atması halinde 200 gollü Edinson Cavani'yi geride bırakacak.

Ligin bir sonraki haftasında PSG, yakın takipçisi Marsilya ile karşılaşacak. Lille ise Brest'i ağırlayacak.