PSG'den Osimhen itirafı: 'Olasılıklardan biri...'
PSG Futbol Danışmanı Luis Campos, Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in transferi hakkında konuştu. Campos, "Açıkçası Osimhen olasılıklardan biri olarak analiz edildi. Sonuç olarak Gonçalo Ramos, Kolo Muani ve Marcos Asensio'dan çok memnun kaldık" dedi.
Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in transferiyle ilgili olarak Paris Saint Germain Futbol Danışmanı Luis Campos'tan önemli açıklamalar geldi.
Sport İtalia'ya konuşan Luis Campos, Osimhen'in PSG'ye transfer olma ihtimalinin gerçekleşmemesiyle ilgili bir soru üzerine mevcut hücum oyuncularından memnun olduklarını vurgulayarak "Açıkçası Osimhen olasılıklardan biri olarak analiz edildi. Sonuç olarak Gonçalo Ramos, Kolo Muani ve Marcos Asensio'dan çok memnun kaldık" diyerek yanıt verdi.
Campos, "Osimhen'e teklif yapıldı mı?" sorusunu ise "Hayır. Onu Charleroi'dan Lille'e getirdiğimden beri beni Osimhen'le ilişkilendiriyorlar. Onu 16 yaşından beri tanıyorum. Harika bir ilişkimiz var ve birbirimize de çok saygı duyuyoruz" sözleriyle cevapladı.
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