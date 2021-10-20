PSG'nin yıldızı Mbappe'den Messi itirafı: Topun başına geçmemi istedi

20 Ekim 2021 Çarşamba, 17:30

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Paris Saint-Germain, evinde Leipzig'i 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Lionel Messi, Leipzig maçında biri penaltıdan olmak üzere 2 kez fileleri havalandırmayı başardı. Golcü, Paris Saint-Germain formasıyla kariyerinin ilk hat-trick'ine çok yakındı ancak uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda topu Mbappe'ye bıraktı. Penaltıyı kaçıran Mbappe ise maç sonunda Messi'den övgüyle bahsetti.

Mbappe, maçtan sonra Canal+'ya yaptığı açıklamada ilk penaltıyı Messi'nin kullanmasının normal olduğunu vurgulayarak, "Messi dünyanın en iyi oyuncusu. Bizimle birlikte olması büyük bir ayrıcalık. Her zaman söylediğim gibi penaltı olduğunda topun başına Messi geçer. İkinci penaltıyı da onun kullanması gerekiyordu ancak benim topun başına geçmemi istedi" diye konuştu.



