PSG'nin yıldızı Mbappe'den Messi itirafı: Topun başına geçmemi istedi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Leipzig'i 3-2 mağlup etti. Fransızların kazandığı 2. penaltıyı kaçıran Kylian Mbappe, maçın ardından, "Penaltıyı kullanmamı Messi söyledi" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Paris Saint-Germain, evinde Leipzig'i 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Lionel Messi, Leipzig maçında biri penaltıdan olmak üzere 2 kez fileleri havalandırmayı başardı. Golcü, Paris Saint-Germain formasıyla kariyerinin ilk hat-trick'ine çok yakındı ancak uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda topu Mbappe'ye bıraktı. Penaltıyı kaçıran Mbappe ise maç sonunda Messi'den övgüyle bahsetti.
Mbappe, maçtan sonra Canal+'ya yaptığı açıklamada ilk penaltıyı Messi'nin kullanmasının normal olduğunu vurgulayarak, "Messi dünyanın en iyi oyuncusu. Bizimle birlikte olması büyük bir ayrıcalık. Her zaman söylediğim gibi penaltı olduğunda topun başına Messi geçer. İkinci penaltıyı da onun kullanması gerekiyordu ancak benim topun başına geçmemi istedi" diye konuştu.
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