PSV Eindhoven evinde 3 puanı 2 golle aldı

Hollanda Eredivisie karşılaşmasında PSV ağırladığı Heracles'i 2-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 09:26
PSV Eindhoven evinde 3 puanı 2 golle aldı
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Eredivisie 22. hafta karşılaşmasında PSV Eindhoven konuk ettiği Heracles'i 2-0 mağlup etti.

PSV'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Luuk de Jong ve 56. dakikada Olivier Boscagli kaydetti.

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PSV bu galibiyetle puanını 62'ye çıkartırken, Heralces ise 22 puanda kaldı.

PSV bir sonraki karşılaşmasında Zwolle deplasmanına giderken, Heracles'de deplasmanda Utrecht'e konuk olacak.


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