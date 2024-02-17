PSV Eindhoven evinde 3 puanı 2 golle aldı
Hollanda Eredivisie karşılaşmasında PSV ağırladığı Heracles'i 2-0 yendi.
Eredivisie 22. hafta karşılaşmasında PSV Eindhoven konuk ettiği Heracles'i 2-0 mağlup etti.
PSV'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Luuk de Jong ve 56. dakikada Olivier Boscagli kaydetti.
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PSV bu galibiyetle puanını 62'ye çıkartırken, Heralces ise 22 puanda kaldı.
PSV bir sonraki karşılaşmasında Zwolle deplasmanına giderken, Heracles'de deplasmanda Utrecht'e konuk olacak.
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