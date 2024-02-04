Hollanda'daki dev maçta Ajax'tan PSV Eindhoven'a çelme!

Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 20. kendi sahasında ağırladığı PSV Eindhoven ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 09:45
Hollanda'daki dev maçta Ajax'tan PSV Eindhoven'a çelme!
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Hollanda Eredivisie'nin 20. haftasında John van 't Schip'in ekibi Ajax ile Peter Bosz'un yönetimindeki PSV Eindhoven karşı karşıya geldi.

Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken maçın ilk golünü ev sahibi Ajax adına 19. dakikada Steven Berghuis kaydetti. PSV Eindhoven'ın beraberlik golünü ise 34. dakikada Luuk de Jong attı.

PSV EİNDHOVEN'A İKİNCİ DARBE

Ajax'ta yeni transfer Jordan Henderson ilk kez sahaya çıkarken, PSV Eindhoven bu sezon ligdeki ikinci puan kaybını yaşadı.

Bu sonuçla birlikte Ajax puanını 35'e yükseltirken, PSV Eindhoven 56 puana ulaşmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Ajax deplasmanda Heerenveen'e konuk olurken, PSV Eindhoven deplasmanda Volendam ile karşılaşacak.


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