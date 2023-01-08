PSV'den evinde sürpriz kayıp! PSV 0-0 Rotterdam
Hollanda Eredivisie'nin 15. haftasında PSV Eindhoven, evinde Sparta Rotterdam ile 0-0 berabere kaldı.
Hollanda Eredivisie'nin 15. haftasında Ruud van Nistelrooyun ekibi PSV Eindhoven ile Maurice Steijn'ın yönetimindeki Sparta Rotterdam karşı karşıya geldi.
Philips Stadion'da oynanan mücadele 0-0 eşitlik ile sona ererken PSV Eindhoven ligdeki ilk beraberliğini almış oldu.
Bu sonuçla bir ligde üst üste ikinci maçından da galibiyetle ayrılamayan PSV Eindhoven 31 puana yükselirken, Sparta Rotterdam 25 puana ulaşmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında PSV deplasmanda Fortuna Sittard ile karşdaşırken, Rotterdam evinde Exceisior ile karşılaşacak.
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