PSV Eindhoven'da Ruud van Nistelrooy dönemi sona erdi
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi PSV'de teknik direktör Ruud van Nistelrooy görevinden ayrıldı.
Hollanda Eredivise'de PSV Eindhoven, istifa kararı alan 46 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı Ruud van Nistelrooy ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Takımda yardımcı antrenörlük yapan Fred Rutten'in geçici teknik direktörlüğe getirildiği belirtildi.
İKİ KUPA KAZANMIŞTI
Ruud van Nistelrooy, Mart 2022'de başına geçtiği PSV ile bu sezon Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupa zaferleri yaşadı.
Feyenoord'un şampiyonluğunu ilan ettiği Hollanda liginde ise 72 puan toplayan PSV, bitime bir hafta kala ikinci sırada yer aldı.
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