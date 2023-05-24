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PSV Eindhoven'da Ruud van Nistelrooy dönemi sona erdi

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi PSV'de teknik direktör Ruud van Nistelrooy görevinden ayrıldı.

AA
Yayınlanma: 24.05.2023 - 15:18
PSV Eindhoven'da Ruud van Nistelrooy dönemi sona erdi
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Hollanda Eredivise'de PSV Eindhoven, istifa kararı alan 46 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı Ruud van Nistelrooy ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Takımda yardımcı antrenörlük yapan Fred Rutten'in geçici teknik direktörlüğe getirildiği belirtildi.

İKİ KUPA KAZANMIŞTI

Ruud van Nistelrooy, Mart 2022'de başına geçtiği PSV ile bu sezon Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupa zaferleri yaşadı.

Feyenoord'un şampiyonluğunu ilan ettiği Hollanda liginde ise 72 puan toplayan PSV, bitime bir hafta kala ikinci sırada yer aldı.


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