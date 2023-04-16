Hollanda Ligi'nde PSV Eindhoven 3 puanı 3 golle aldı
PSV Eindhoven, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Volendam'ı 3-2 mağlup etti.
Hollanda Eredivisie'nin 29. haftasında PSV Eindhoven, Volendam deplasmanına konuk oldu. Kras Stadion'daki mücadeleyi PSV 3-2'lik skorla kazandı.
PSV'ye galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Luuk de Jong ile 40 ve 58. dakikalarda Guus Til attı. Volendam'ın golleri ise 55. dakikada Xavier Mbuyamba ve 61. dakikada Daryl Van Mieghem'den geldi.
SIRADAKİ RAKİBİ AJAX
Bu sonucun ardından PSV Eindhoven, 62 puana yükseldi. Volendam 27 puanda kaldı.
PSV, gelecek hafta sahasında Ajax'ı ağırlayacak. Volendam da Camburr ile karşı karşıya gelecek.
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