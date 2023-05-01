Hollanda Kupası'nda zafer PSV Eindhoven'ın oldu

PSV Eindhoven, Ajax'ı penaltı atışları sonucu yenerek Hollanda Kupası'nın sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 01.05.2023 - 07:32
Hollanda Kupası'nda zafer PSV Eindhoven'ın oldu
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Rotterdam kentindeki De Kuip Stadı'nda oynanan Hollanda Kupası finalinde, geçen yıl da dahil kupayı 10 kez müzesine götüren PSV Eindhoven ile 20 şampiyonluğu bulunan Ajax karşılaştı.

Maçta PSV, 42. dakikada Branthwaite'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, Ajax 67. dakikada Hazard'ın golüyle 1-1 beraberliği yakaladı ve maçın normal süresi bu şekilde tamamlandı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ZAFER

Uzatma bölümünde gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Rakibine penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan PSV Eindhoven, arka arkaya 2'nci, tarihindeki 11. şampiyonluğa ulaştı.


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