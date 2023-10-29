PSV'den 5 gollü derbi galibiyeti!
Hollanda Eredivisie'de lider PSV evinde Ajax'ı 5-2 yenerek ligin son sırasına itti.
Hollanda Eredivisie'nin 10. haftasında Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile Hedwiges Maduro'nun yönetimindeki Ajax karşı karşıya geldi.
Philips Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi PSV Eindhoven 5-2 kazanırken goller; 20, 60 ve 72. dakikalarda Hirving Lozano, 49. dakikada Luuk de Jong ve 52. dakikada Ismael Saibari'den geldi.
Konuk ekip Ajax'ın gollerini ise 10. dakikada Branco van den Boomen ve 40. dakikada Brian Brobbey kaydetti. Ajax'ta Ahmetcan Kaplan sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.
Bu sonuçla birlikte ligde 10'da 10 yapan PSV Eindhooven 30 puanla liderliğini sürdürürken, 5 puanı bulunan Ajax ligin son sırasına gerilemiş oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında PSV Eindhoven deplasmanda Heracles'e konuk olurken, Ajax evinde Volendam'ı ağırlayacak.
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