PTT Spor, Partizan'ı rahat geçti!
Voleybol Kadınlar Balkan Kupası'nda PTT Spor, Sırbistan takımı Partizan'ı 3-0 mağlup etti.
Voleybol Kadınlar Balkan Kupası'nda PTT Spor, Sırbistan takımı Partizan ile karşılaştı.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Bosna Hersek'te düzenlenen organizasyonda PTT Spor, üçüncü maçında rakibini 25-15, 25-18 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yendi.
Avrupa kupalarında ilk kez mücadele eden PTT Spor, dördüncü maçında pazar günü TSİ 19.00'de ev sahibi ekip UOK Banjaluka Volley ile karşılaşacak.
Balkan Kupası'nı kazanacak ekip, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek ve 32'li finaller turunda Belçika'nın Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont takımıyla eşleşecek.
Video Haberler
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
- Bu kez eşyaları değil evi taşıdılar
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- 'Millet'ten 'Cumhur'a kötü haber
- Kılıçdaroğlu'nu eleştireyim derken...
- Afiş skandalında yeni gelişme...
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Suudi Arabistan'ın milli günü kutlamalarına katıldılar
- Fenerbahçe'de Bruma için karar verildi!
- Aklın ve mantığın katili imam konuştu!
- 'Sarayda ağırlandı o şerefsiz, gereğini yapamadım'
- Emek ve Özgürlük İttifakı’nın kuruluşu ilan edildi