ABD'li voleybolcu Katherine Bell, Galatasaray HDI Sigorta'ya transfer oldu!
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, ABD'li pasör çaprazı Katherine Bell'i kadrosuna kattı.
ABD'li pasör çaprazı Katherine Bell, Galatasaray HDI Sigorta'ya transfer oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşında ve 1.90 metre boyundaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Türkiye'de daha önce Manisa Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Bolu Belediyespor takımlarında forma giyen tecrübeli oyuncu, GS TV'ye yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı formayı giymekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü vurgulayan Bell, şunları kaydetti:
"Sultanlar Ligi'nde yer almaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray'ı temsil edeceğim için ayrıca gururluyum. Çok iyi bir şekilde karşıladılar beni. Hepimiz için iyi bir sezon olacağından eminim. Aslında kendimden çok büyük beklentim var. Çünkü burada üzerimde çok büyük bir baskı var Galatasaray'da olduğum için. Bunu karşılamak istiyorum. Öncelikli hedefim bu. Taraftarımıza da elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza söz veriyoruz."
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