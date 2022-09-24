Yıldız voleybolcu Paola Egonu ırkçılık ile karşı karşıya kaldı! Canlı yayında skandal sözler
İtalya Milli Takımı ve Vakıfbank'ın yıldız pasör çarprazı Paola Egonu, İtalya'da yayınlanan bir programda ırkçılığa maruz kaldı. Canlı yayında Egonu için şoke edici ifadeler kullanıldı.
İtalya Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızı Paola Egonu ülkesinde ırkçılığa maruz kaldı. 23 yaşındaki yıldız voleybolcu Sky Sport canlı yayınında ırkçı söylemlerle karşı karşıya kaldı.
İtalyan takımının bu yıl Voleybol Uluslar Ligi'ndeki muhteşem performansını yayınlayan Sky Sport ekranlarında büyük bir skandala imza atıldı. Sky Sport'tan sunucu Cristiana Buonamano, Azzurra takımının Dünya Kupası beklentisi hakkında yorum yaparken Paola Egonu'yu "maymun" olarak nitelendirdi.
Cristiana Buonamano, Paola Egonu için "İki maymundan bahsetmiştin ama biliyorsun ki üçüncüyü ekleyeceğim: Egonu. Bir sıfat mı arıyorsunuz, farklı, orijinal. Nasıl özgün olacağımı bilmiyorum" sözlerini kullanarak büyük bir skandala imza attı.
EGONU: METRODA BİLE HAKARET EDENLER DUYDUM
İtalyan'ın dünyaca ünlü voleybolcusu Paola Egonu daha önce Corriere dello Sport'a verdiği röportajda maruz kaldığı ırkçı saldırıları anlatmıştı. Egonu, "Başlangıçta çok zordu. Birkaç taraftar bana hakaret etti, rengimden dolayı isim taktı. İğrenç bir şeydi, yetişkinlerdi bana hakaret ettiler. Ama sokakta, otobüste ya da metroda bile duydum. Bunu görmezden gelmeye çalışıyorum, kötü insanların olması doğal" ifadelerini kullanmıştı.
EGONU: FARKLIYIM ÇÜNKÜ DÜŞÜNÜYORUM
Paola Egonu, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı;
"Farklıyım çünkü siyahım ve düşünüyorum. Homofobiklerden ve ırkçılardan nefret etmek beni incitiyor. Çünkü farklıyım. İlk fark ettiğiniz şey olan ten rengim, düşünce tarzım ve nasıl düşündüğümün önemi yok. Benimle aynı durumda olan ve kendini yalnız hisseden bir sürü kız var, o ışığı göremiyorlar ve asla ilk adımı atmıyorlar. Bu nefretin nereden başladığını merak ediyorum. Birbirinizi anlamaya çalışmayın. Ben çok duygusal bir insanım ve bu canımı acıtıyor."
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