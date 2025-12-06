Puan farkı 3'e yükseldi... Zirve yarışında Fenerbahçe'ye Başakşehir çelmesi!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Fenerbahçe'nin golünü, 64. dakikada Milan Skriniar kaydetti. Başakşehir'e beraberliği getiren gol ise 81. dakikada Bertuğ Yıldırım'dan geldi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, her iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 2 maça yükselen Fenerbahçe, 33 puana yükseldi ve haftayı lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde tamamladı.

17 puanda kalan Başakşehir ise 9. sırada konumlandı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek. Başakşehir ise deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Başakşehir 1-1 Fenerbahçe

90' Edson Alvarez, hava topunda kontrol etti. Topu ceza yayından kaleye gönderdi ancak isabet yok.

88' Bertuğ Yıldırım bir sakatlık yaşadı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edebilecek.

86' Rams Başakşehir'de Umut Güneş ve Ömer Ali oyundan çıktı. Onur Ergün ve Ebosele oyuna girdi.

81' GOL | Olivier Kemen topla birlikte aut çizgisine indi, ortasını arka direğe yaptı. Bertuğ Yıldırım'ın arka direkte yaptığı kafa ile skor 1-1 oldu.

78' Fenerbahçe'de Fred oyundan çıkarken yerine İsmail girdi. Başakşehir'de ise Da Costa çıktı, Brnic oyuna girdi.

77' En Nesyri, savunma arkasına sarktı, topu taşıdı ve vuruşunu yaptı. Kaleci Muhammed'ten çok kritik bir kurtarış!

75' Fenerbahçe ceza sahası içinde Skriniar ve Kemen arasında bir gerginlik yaşandı. Oyuncular daha sonra sakinleşti.

73' Fenerbahçe'de Archie Brown sarı kart gördü.

71' Başakşehir'de Fayzullayev çıktı, Bertuğ Yıldırım oyuna girdi.

68' Fenerbahçe, Skriniar'ın indirdiği topta En Nesyri'nin vuruşuyla golü buldu ancak karar ofsayt.

67' Fenerbahçe, sağ kanattan gelen orta ile etkili oldu. Savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

64' GOL | Fenerbahçe golü köşe vuruşunda Skriniar'ın kafasıyla buldu. Skor 1-0 oldu.

61' Amine Harit'in uzaklardan denediği şut oldukça farklı şekilde yandan auta gitti.

60' Fenerbahçe atağında Brown ve Kerem anlaşamayınca top dışarıya çıktı. Taç Başakşehir'in.

58' Fenerbahçe'de Levent Mercan, Talisca, Duran çıkarken yerlerine Nene, Nesyri ve Brown dahil oldu.

52' Levent Mercan, Harit'i düşürdüğü faul sebebiyle sarı kart gördü.

49' Olivier Kemen, Fenerbahçe ceza sahasına girdi, şutunu attı. Topu Ederson kornere çeldi.

47' Başakşehir'de Abbosbek Fayzullayev sarı kart gördü.

44' Anderson Talisca'dan ceza sahası dışından bir vuruş daha. Top tine savunmadan geri geldi.

41' Kerem Aktürkoğlu bir sakatlık geçiriyor.

39' Savunma arkasına kaçan Shomurodovi topu kontrol etti ve vuruşubu yaptı. Top kaleci Ederson'un üzerine gitti.

37' Anderson Talisca'nın ceza sahası dışından attığı şut savunmadan geri geldi. Korner.

36' Anderson Talisca'nın vuruşu barajdan geri geldi.

35' Fenerbahçe tehlikeli bir noktadan frikik kullanacak. Topun başında Talisca var.

34' Marco Asensio'nun ara pasında Jhon Duran topla buluşmadan Da Costa pozisyonunu bozdu ve tehlike uzaklaştı.

32' Eldor Shomurodov, ceza yayında topla buluştu. Kaleye şutunu attı, top Skriniar'dan geri geldi.

29' Fenerbahçe'de Edson Alvarez sarı kart gördü.

27' Kerem'in top kaybında Kemen uzaklardan kaleyi düşündü. Top direğin hemen üstünden dışarı gitti.

26' Abbosbek Fayzullayev, sağ çaprazda Ederson ile karşı karşıya kaldı. Aşırtma deneyince Ederson topu rahat kontrol etti.

25' Fenerbahçe hızlı atakla etkili olmaya çalıştı. Kerem Aktürkoğlu'nun ortası doğrudan auta gitti.

20' Fenerbahçe'de Nelson Semedo sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı ve yerini Kerem'e bıraktı.

18' Rams Başakşehir'de Amine Harit, Semedo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

16' Anderson Talisca, uzun süre yerde kaldı. Hakem atak bittikten sonra oyunu durdurdu. Faul kararı yok.

13' Eldor Shomurodov, ceza sahası içinde topla buluştu, plasesi üstten farklı şekilde dışarı gitti.

9' Fenerbahçe sol taraftan bir korner kullandı. İçeriye yapılan orta Muhammed'de kaldı.

8' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelen ortaya Fred kafayı vurdu. Top yan direğe çarptı ve auta gitti.

6' Jhon Duran'ın sağ kanattan çevirdiği topa Talisca ceza sahası içinden vurdu. Top yandan auta gitti.

5' Fenerbahçe'de Talisca ara pasla Jhon Duran'ı topla buluşturmak istedi. Kaleci çıkıp topu kontrol etti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.