Puan silme cezasına itiraz etmişlerdi: Bağımsız Temyiz Kurulu'ndan Nottingham Forest kararı!
İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, 4 puan silme cezasına itiraz etmişti. Bağımsız Temyiz Kurulu, mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Nottingham Forest'a verilen cezaya yapılan itiraz hakkındaki kararını açıkladı.
Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın, mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle verilen 4 puan silme cezasına yaptığı itirazın reddedildiği duyuruldu.
Premier Lig internet sitesinden yapılan açıklamada, Bağımsız Temyiz Kurulu'nun kararı onayladığı bildirildi.
Nottingham Forest, bu cezanın onaylanmasıyla sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala küme düşme hattının 3 puan üstünde yer alıyor.
LİMİTİN ÜSTÜNDE ZARAR ETTİ
Ligin Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları'na göre üç yıllık dönemde takımların en fazla 105 milyon sterlin zarar etmesine izin veriliyor. Ancak üç yıllık mali dönemin ikisini Championship'te geçiren Nottingham Forest'ın, Premier Lig'deki ilk sezonunda 61 milyon sterlin zarar etme izni bulunuyordu.
Mayıs 2022'de Premier Lig'e yükselmesinden bu yana 43 futbolcu için yaklaşık 250 milyon sterlin harcayan kırmızı-beyazlı ekibin puan cezası almasında yüksek maaş politikası da önemli rol oynadı.
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