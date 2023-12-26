Nottingham Forest, Newcastle United'ı 3 golle geçti

İngiltere Premier Lig karşılaşmasında Nottingham Forest deplasmanda Newcastle United'ı 3-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 17:39
Nottingham Forest, Newcastle United'ı 3 golle geçti
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig 19. hafta karşılaşmasında Nottingham Forest deplasmanda konuk olduğı Newcastle United'ı 3-1 mağlup etti.

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 45+1, 53 ve 60. dakikalarda Chris Wood, Newcastle United'ın tek golünü ise 23. dakikada Alexander Isak penaltıdan kaydetti.

Nottingham Forest aldığı bu galibiyetle puanını 17'ye çıkarırken, Newcastle United ise 29 puanda kaldı.

Nottingham Forest bir sonraki karşılaşmasında sahasında Manchester United'ı ağırlarken, Newcastle United deplasmanda Liverpool'a konuk olacak.


nottingham forest Newcastle United İngiltere Premier Lig

İlgili Haberler

Nottingham Forest'ın hedefi Michy Batshuayi!

Nottingham Forest'ın hedefi Michy Batshuayi!
Arsenal - Nottingham Forest maçına yoğunluk ertelemesi

Arsenal - Nottingham Forest maçına yoğunluk ertelemesi
Luton Town, Newcastle United'a 1 attı 3 aldı!

Luton Town, Newcastle United'a 1 attı 3 aldı!

En Çok Okunan Haberler