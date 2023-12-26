Nottingham Forest, Newcastle United'ı 3 golle geçti
İngiltere Premier Lig karşılaşmasında Nottingham Forest deplasmanda Newcastle United'ı 3-1 yendi.
İngiltere Premier Lig 19. hafta karşılaşmasında Nottingham Forest deplasmanda konuk olduğı Newcastle United'ı 3-1 mağlup etti.
Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 45+1, 53 ve 60. dakikalarda Chris Wood, Newcastle United'ın tek golünü ise 23. dakikada Alexander Isak penaltıdan kaydetti.
Nottingham Forest aldığı bu galibiyetle puanını 17'ye çıkarırken, Newcastle United ise 29 puanda kaldı.
Nottingham Forest bir sonraki karşılaşmasında sahasında Manchester United'ı ağırlarken, Newcastle United deplasmanda Liverpool'a konuk olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de bina çöktü!
- Bahçeli'den Özel'e açık tehdit!
- Demirtaş'tan 'Kızıl Goncalar' yorumu
- Ersan Şen, Özgür Özel'i hedef aldı
- Çağla Şıkel gözyaşlarına boğuldu
- DEVA’lının saadet zinciri
- 'PKK'nın adını anmayan Erdoğan'dır!'
- Kızıl Goncalar'daki o sahne gündem oldu
- Yaşar Okuyan hayatını kaybetti!
- Kürsüde 'özerklik' açıklaması!