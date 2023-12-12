Puma'dan flaş İsrail kararı: Anlaşmayı bitiriyor!

Yayınlanma: 12.12.2023 - 13:02

Güncelleme: 12.12.2023 - 13:13

Puma, İsrail Milli Futbol Takımı'nın sponsorluğuna 2024 yılı itibarıyla son vereceğini açıkladı.

Şirket sözcüsü, açıklamasında, bu kararın, 7 Ekim'den önce alındığını söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre, eposta yoluyla bir açıklama yapan Puma, iki yeni milli takımla anlaşma sağlandığının bu yılın sonunda ve 2024'te açıklanacağını, bu esnada Sırbistan ve İsrail gibi bazı federasyonlar ile olan sözleşmelerin 2024 yılında sona ereceğini söyledi.

'KARAR, 2022'DE ALINDI'

Şirket sözcüsü, açıklamasında, bu kararın Puma'nın yeni 'daha az-daha büyük-daha iyi' stratejisi kapsamında 2022 yılında alındığını ve yeni takım formalarını tasarlama ve geliştirme ile ilgili takvimlerle de uyum içinde olduğunu söyledi.

Puma'nın İsrail Futbol Milli Takımı sponsorluğuna son verme kararını ilk olarak İngiltere'nin The Financial Times gazetesi duyurmuştu.

BOYKOT ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Boykot, Tasfiye ve Yaptırım (BDS) hareketi, 7 Ekim'den önce İsrail takımına sponsor olduğu için Puma'yı boykot çağrısı yapmıştı.

Ancak, 7 Ekim'den sonra boykot çağrıları da daha fazla firma ve ürünü kapsayacak şekilde genişledi.