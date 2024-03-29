Quaresma'dan emeklilik açıklaması: Beşiktaş'ı işaret etti!

Yayınlanma: 29.03.2024 - 11:55

Güncelleme: 29.03.2024 - 11:55

Ülkemizde Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen Ricardo Quaresma, kariyer planlamasına dair konuştu. Ülkesinde yayın yapan Canal 11'e konuşan Quaresma, futbolu bırakmak istediği takımı da açıkladı.

"DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Doğru fırsat çıkması durumunda kariyerine devam etmek istediğini aktaran 40 yaşındaki Ricardo Quaresma, "Dürüst olmak gerekirse devam etmeye değer mi değmez mi şu an o aşamadayım. Her şey hoşuma giden bir şeyin ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'I İŞARET ETTİ

Portekizli yıldız, "Kariyerini hangi kulüpte bitirmek istersin?" sorusuna ise "Mutlu olduğum yerlerden birinde noktayı koymak isterim. Porto, Sporting, Beşiktaş..." cevabını verdi.

Porto ve Sporting'de bunun mümkün görünmediğini bildiren Quaresma, "Bilmiyorum belki Beşiktaş'ta bu fırsata sahip olabilirim" şeklinde konuştu.

QUARESMA'NIN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş formasını toplam 227 kez giyen Quaresma, Siyah-Beyazlılarda 38 gol, 77 asistlik istatistik yakalamıştı.

Portekizli yıldız, Beşiktaş ile 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Süper Lig, 2010-11'de ise Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.