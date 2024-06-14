Almanya'da dev şölen: EURO 2024 başlıyor!
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bugün yapılacak tek maçla başlayacak.
Almanya'nın 10 şehrinde 24 milli takımın katılımıyla düzenlenecek turnuvada 14 Temmuz'a kadar 31 gün boyunca futbolun kalbi atacak. Toplam 51 maçın yapılacağı organizasyon, bu akşam ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında Münih Futbol Arena'da oynanacak açılış müsabakasıyla start alacak.
TSİ 22.00'de başlayacak maç, TRT 1'den yayımlanacak.
GRUPLARDAN 16 TAKIM ÇIKACAK
Avrupa Şampiyonası'nda 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek.
Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Grup müsabakaları 26 Haziran Çarşamba günü sona erecek.
29 Haziran'da başlayacak son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek. Turnuvada çeyrek final maçları 5 ve 6 Temmuz'da, yarı final karşılaşmaları ise 9 ve 10 Temmuz'da oynanacak.
EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz Pazar güne Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında belli olacak.
TÜRKİYE, F GRUBU'NDA
A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.
Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.
Milli takım, gruptaki ikinci müsabakasını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.
STATLAR
EURO 2024, Almanya'nın 10 şehrinde ve stadında düzenlenecek.
Turnuvaya başken Berlin'in yanı sıra Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stutgart ve Düsseldorf kentleri ev sahipliği yapacak.
MAÇ PROGRAMI
EURO 2024 gruplarında TSİ maç programları şöyle:
A Grubu
Bugün:
22.00 Almanya-İskoçya (Münih Futbol Arena)
Yarın:
16.00 Macaristan-İsviçre (Köln Stadı)
19 Haziran Çarşamba:
19.00 Almanya-Macaristan (Stuttgart Arena)
22.00 İskoçya-İsviçre (Köln Stadı)
23 Haziran Pazar:
22.00 İskoçya-Macaristan (Stuttgart Arena)
22.00 İsviçre-Almanya (Frankfurt Arena)
B Grubu
Yarın:
19.00 İspanya-Hırvatistan (Berlin Olimpiyat)
22.00 İtalya-Arnavutluk (BVB Stadı)
19 Haziran Çarşamba:
16.00 Hırvatistan-Arnavutluk (Volkspark)
20 Haziran Perşembe:
22.00 İspanya-İtalya (AufSchalke Arena)
24 Haziran Pazartesi:
22.00 Arnavutluk-İspanya (Düsseldorf Arena)
22.00 Hırvatistan-İtalya (Leipzig Stadı)
C Grubu
Yarın:
19.00 Slovenya-Danimarka (Stuttgart Arena)
22.00 Sırbistan-İngiltere (AufSchalke Arena
20 Haziran Perşembe:
16.00 Slovenya-Sırbbistan (Münih Futbol Arena)
19.00 Danimarka-İngiltere (Frankfurt Arena)
25 Haziran Salı:
22.00 İngiltere-Slovenya (Köln Stadı)
22.00 Danimarka-Sırvistan (Münih Futbol Arena)
D Grubu
16 Haziran Pazar:
16.00 Polonya-Hollanda (Volkspark)
17 Haziran Pazartesi:
22.00 Avusturya-Fransa (Düsseldorf Arena)
21 Haziran Cuma:
19.00 Polonya-Avusturya (Berlin Olimpiyat)
22.00 Hollanda-Fransa (Leipzig Stadı)
25 Haziran Salı:
19.00 Hollanda-Avusturya (Berlin Olimpiyat)
19.00 Fransa-Polonya (BVB Stadı)
E Grubu
17 Haziran Pazartesi:
16.00 Romanya-Ukrayna (Münih Futbol Arena)
19.00 Belçika-Slovakya (Frankfurt Arena)
21 Haziran Cuma:
16.00 Slovakya-Ukrayna (Düsseldorf Arena)
22 Haziran Cumartesi:
22.00 Belçika-Romanya (Köln Stadı)
26 Haziran Çarşamba:
19.00 Slovakya-Romanya (Frankfurt Arena)
19.00 Ukrayna-Belçika (Stuttgart Arena)
F Grubu
18 Haziran Salı:
19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı)
22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı)
22 Haziran Cumartesi:
16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark)
19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı)
26 Haziran Çarşamba:
22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)
22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)
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