EURO 2016'da zafere ulaşmışlardı: Ricardo Quaresma'dan Fernando Santos açıklaması!

Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:37

Güncelleme: 09.01.2024 - 10:45

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Fernando Santos hakkında övgü dolu sözler sarf etmişti.

EURO 2016'da Santos'un teknik direktörlüğünde şampiyon olan Portekiz'in kadrosunda yer alan Quaresma'nın yorumu yeniden gündeme geldi.

Ricardo Quaresma

"FUTBOLCU PSİKOLOJİSİNİ ÇOK İYİ BİLEN BİR HOCA"

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Portekizli yıldızın Fernando Santos hakkındaki sözleri şu şekilde:

"Az konuşan ama futbolcularına istek ve hırs depolamayı, futbolcu psikolojisini çok iyi bilen bir hoca."

"Futbolcuları maça hazırlamakta bu kadar zeki başka bir teknik direktör ile çalışmadım."