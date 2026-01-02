Beşiktaş'ta sol bek adayları arasına Burnley’de forma giyen Quilindschy Hartman da girdi. Peki, Quilindschy Hartman kimdir? Quilindschy Hartman kaç yaşında, nereli? Beşiktaş Quilindschy Hartman'ı mı transfer ediyor?

QUILINDSCHY HARTMAN KİMDİR?

Quilindschy Hartman 14 Kasım 2001'de dünyaya geldi. Premier Lig kulübü Burnley ve Hollanda milli takımında sol bek olarak oynayan Hollandalı profesyonel futbolcudur.

QUILINDSCHY HARTMAN'IN HAYATI VE KARİYERİ

19 Haziran 2020'de Hartman, 2010'da Excelsior'dan transfer olduktan sonra akademi oyuncusu olarak yer aldığı Feyenoord'da ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 26 Haziran 2025'te Hartman'ın açıklanmayan bir ücret karşılığında dört yıllık bir anlaşmayla Burnley'e katıldığı duyuruldu. Kulüp için ilk maçına 16 Ağustos 2025'te, Premier Lig'de Tottenham Hotspur'a karşı 3-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan maçta ilk 11'de başladı. 26 Ekim 2025'te Wolverhampton Wanderers'a karşı 2-3'lük lig galibiyetinde Zian Flemming'e iki asist yaparak, Hartman, Premier Lig'de üst üste üç deplasman maçında asist yapan ilk Burnley oyuncusu oldu.