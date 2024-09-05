Deschamps'tan flaş Adrien Rabiot açıklaması: 'Durumu utanç verici'

Yayınlanma: 05.09.2024 - 19:07

Güncelleme: 05.09.2024 - 19:08

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Adrien Rabiot'un durumu hakkında konuştu.

Rabiot'un transferi hakkında konuşan Deschamps, "Adrien Rabiot'un durumu utanç verici. Kontratı sona erdiğinde önünde bir seçeneği vardı. Birkaç takım kendisine teklif yaptı ama henüz karar vermedi. Umarım kendisini aramıza geri getirecek bir kulübü bir an önce seçer" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Adrien Rabiot ile ilgilenmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.

PERFORMANSI

Geçen sezon Juventus formasıyla 35 maça çıkan Rabiot, 5 gol 3 asistlik performans sergilemişti.