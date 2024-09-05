Deschamps'tan flaş Adrien Rabiot açıklaması: 'Durumu utanç verici'
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Adrien Rabiot'nun transfer süreciyle ilgili belirsizliğin devam ettiğini belirterek oyuncunun bir an önce yeni kulübünü seçmesini umduğunu söyledi.
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Adrien Rabiot'un durumu hakkında konuştu.
Rabiot'un transferi hakkında konuşan Deschamps, "Adrien Rabiot'un durumu utanç verici. Kontratı sona erdiğinde önünde bir seçeneği vardı. Birkaç takım kendisine teklif yaptı ama henüz karar vermedi. Umarım kendisini aramıza geri getirecek bir kulübü bir an önce seçer" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Adrien Rabiot ile ilgilenmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.
PERFORMANSI
Geçen sezon Juventus formasıyla 35 maça çıkan Rabiot, 5 gol 3 asistlik performans sergilemişti.
Etiketler: #Adrien Rabiot #galatasaray #Didier Deschamps
Spor Haberleri
- Deschamps'tan flaş Adrien Rabiot açıklaması!
- Japonya'da Tolgay Arslan fırtınası!
- Alex Morgan, futbolu bıraktığını açıkladı!
- Joao Mario kimdir?
- Lamine Yamal: Köpeklere karşı oynamak en zoruydu
- Kylian Mbappe: 'Kupa kazandığımızı bile hissetmedim'
- Ecem Taşın Çavdar'dan Paris 2024'te bronz madalya!
- Galatasaray, PUMA ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı
- Antony'den transfer kararı
- Rabiot için 2 Premier Lig kulübü devrede!
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte güncel oranlar…
- 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmalarında son durum
- Kimlikleri tespit edildi: 2 kişi gözaltına alındı!
- MSB, görüntülere inceleme başlattı
- 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
- Dilruba'ya bir dava daha açıldı!
- Busenaz Sürmeneli'ye trafikte çirkin saldırı!
- AKP’deki liyakatli atama şaşırtmış...
- Aya Yorgi yıkılıyor!
- İmamoğlu sert sözlerle yüklenmişti, danışmanı açıkladı!