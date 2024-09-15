Süper Lig devleri ile anılmıştı: Adrien Rabiot'nun yeni adresi resmen açıklandı!
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Marsilya, transfer döneminde adı Süper Lig devleri ile anılan Adrien Rabiot ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Adı uzun bir süre Türk kulüpleri ile de anılan 29 yaşındaki Fransız yıldız Adrien Rabiot, Marsilya'ya transfer oluyor.
Fransız kulüpten yapılan açıklamada, "Adrien Rabiot ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Oyuncu kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçecektir" ifadeleri kullanıldı.
SÖZLEŞME AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI
Fransız basınında yer alan haberlere göre; Adrien Rabiot, Marsilya ile 2 yıllık bir sözleşme imzalayacak ve yıllık 10 milyon Euro maaş kazanacak.
SÜPER LİG DEVLERİ İLE ANILMIŞTI
Geçen sezon itibarıyla Juventus ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki orta saha Adrien Rabiot'un ismi, yaz transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe, Barcelona, Manchester United gibi kulüplerle anılmış ancak yıldız oyuncu herhangi bir takımla anlaşamamıştı.
Juventus'ta 2019-2024 yılları arasında forma giyen 29 yaşındaki Rabiot, İtalyan ekibinde çıktığı 212 maçta 22 gol attı ve 15 asist yaptı.
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