Rachid Ghezzal kimdir, kaç yaşında? Rachid Ghezzal hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 16:16

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 17:23

Sporx'in haberine göre, siyah-beyazlılarda ağrıları bulunan Rachid Ghezzal için teknik direktör Şenol Güneş, kulüp doktorlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından Ghezzal, Başakşehir maçının kadrosundan çıkartıldı. Bu gelişmeyle birlikte, futbolseverler tarafından Rachid Ghezzal'ın yaşamını ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

RACHİD GHEZZAL KİMDİR?

Rachid Ghezzal, 9 Mayıs 1992'de Fransa'da doğdu. Sağ kanat mevkiinde oynayan Cezayirli millî futbolcu, futbola 1998 yılında Vaulx-en-Velin takımında başladı ve 2004 yılına kadar bu takımda futbol oynadı.

Ghezzal, 2004 yılında Vaulx-en-Velin'den Fransa'nın önde gelen Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un alt yapısına transfer oldu. 1 Temmuz 2010'de Olympique Lyon ile beş yıllık sözleşme imzalayarak profesyonel oldu. Championnat de France Amatör'de kulübün yedek takımıyla iki sezon üst üste oynadıktan sonra, 2012-13 sezonundan önce, teknik direktör Rémi Garde tarafından A takıma alındı. 31 numaralı forma giydi. Ghezzal, 4 Ekim 2012 tarihinde İsrail kulübü İroni Kiryat Şmona ile deplasmanda oynanan ve Lyon'un 4-3 kazandığı karşılaşmada ilk maçına çıktı.

Lyon'un 2013-14 sezonu hazırlık kampında sakatlandı. Bu süreçte 32 maç kaçırdı; 10 Ocak 2014'e kadar forma giymedi. Daha sonra kadroya geri döndü ancak sezonun geri kalanında hiç maça çıkmadı. 2015-16 Ligue 1 sezonunu, 29 maçta 8 gol ve 8 asistle tamamladı. Haziran 2017'de Lyon, Ghezzal'ın sözleşmesinin yenilenmeyeceğini duyurdu.

Gezzal, 7 Ağustos 2017'de bir başka Ligue 1 ekibi Monaco ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Monaco'nun Cezayirli futbolcuya 3 milyon euro imza parası ve yaklaşık 180.000 euro aylık ödeme yapacağı bildirildi. Lyon'la sözleşmesi 30 Haziran 2017'de sona erdiği için Monaco'ya transferi boservissiz gerçekleşti.

5 Ağustos 2018'de Ghezzal, Premier League takımlarından Leicester City ile dört yıllık bir anlaşma imzaladı. Leicester'daki ilk maçına Fleetwood Town karşısında çıktı. 4-0'lık galibiyette maçın ilk golünü, ceza sahası dışından bir vuruşla attı. Ghezzal, 2 Eylül 2019'da Leicester City tarafından satın alma opsiyonu ile Serie A takımlarından Fiorentina'ya kiralandı. 2020-21 sezonu öncesi Beşiktaş ile görüşmeye başladı. 5 Ekim 2020 tarihinde sağlık kontrolünden geçip bir yıllık kiralık olarak yeni takımıyla sözleşme imzaladı. Raşid Gezzal, Beşiktaş'ta 18 numaralı forma formayı tercih etti. Transferin son gününde Gezzal'in evrakları Türkiye Futbol Federasyonu'na motosiklet ile yetiştirildi. Beşiktaş ile ilk maçına 26 Ekim 2020 tarihinde Denizlispor karşısında çıktı ve ilk asistini yaptı. Beşiktaş formasıyla ilk golünü 15 Şubat 2021 tarihinde Gençlerbirliği SK'ne attı. Böylece Beşiktaş'ta gol atan ilk Cezayirli futbolcu oldu. Özellikle Beşiktaş'ın sağ kanadında Valentin Rosier'le iyi bir uyum yakaladı. Lig bitiminde Gezzal Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı ve ligi 17 asist ve 8 gol ile süper ligi asist kralı olarak tamamladı. Beşiktaş'ta José Sosa'dan sonra asist kralı olan 2. yabancı futbolcu oldu. 12 Ağustos 2021'de 3 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer oldu ve 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

RACHİD GHEZZAL'IN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

1998-2004 - Vaulx-en-Velin

2004-2012 - Olympique Lyon

Profesyonel kariyeri

2010-2017 - Olympique Lyon B

2012-2017 - Olympique Lyon

2017-2018 - Monaco

2018-2021 - Leicester City

2019-2020 - Fiorentina (kiralık)

2020 - Beşiktaş

Millî takım kariyeri

2013 - Fransa U-20

2015 - Cezayir