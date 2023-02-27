Hugo Vetlesen kimdir, kaç yaşında? Hugo Vetlesen hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 18:41

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 18:41

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Bodo/Glimt forması giyen Norveçli futbolcu Hugo Vetlesen ile ilgilendiği ileri sürüldü. Bu gelişmeyle beraber Hugo Vetlesen'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Sporseverler, Hugo Vetlesen'in oynadığı takımları araştırıyor. İşte ayrıntılar...

HUGO VETLESEN KİMDİR?

Hugo Vetlesen, 29 Şubat 2000'de Norveç'in Barum şehrinde doğdu. 5 Ekim 2020'de, 2023'ün sonuna kadar Bodø/Glimt'e imza atmak için Stabæk'ten ayrıldı. 7 Nisan 2022'de, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde, Serie A tarafı Roma'ya karşı 2-1'lik şok bir galibiyetle maç kazandıran golü attı.

HUGO VETLESEN'İN KARİYERİ

Profesyonel kariyeri

2017–2020 - Stabæk

2020– Bodø/Glimt

Uluslararası kariyeri

2016 - Norway U-16

2017 - Norway U-18

2018 - Norway U-19

2019 - Norway U-20

2018 – Norway U-21

2022 – Norway