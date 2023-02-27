Hugo Vetlesen kimdir, kaç yaşında? Hugo Vetlesen hangi takımlarda oynadı?
Genç futbolcu Hugo Vetlesen gündem oldu. Peki, Hugo Vetlesen kimdir, kaç yaşında? Hugo Vetlesen hangi takımlarda oynadı?
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Bodo/Glimt forması giyen Norveçli futbolcu Hugo Vetlesen ile ilgilendiği ileri sürüldü. Bu gelişmeyle beraber Hugo Vetlesen'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Sporseverler, Hugo Vetlesen'in oynadığı takımları araştırıyor. İşte ayrıntılar...
HUGO VETLESEN KİMDİR?
Hugo Vetlesen, 29 Şubat 2000'de Norveç'in Barum şehrinde doğdu. 5 Ekim 2020'de, 2023'ün sonuna kadar Bodø/Glimt'e imza atmak için Stabæk'ten ayrıldı. 7 Nisan 2022'de, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde, Serie A tarafı Roma'ya karşı 2-1'lik şok bir galibiyetle maç kazandıran golü attı.
HUGO VETLESEN'İN KARİYERİ
Profesyonel kariyeri
2017–2020 - Stabæk
2020– Bodø/Glimt
Uluslararası kariyeri
2016 - Norway U-16
2017 - Norway U-18
2018 - Norway U-19
2019 - Norway U-20
2018 – Norway U-21
2022 – Norway
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