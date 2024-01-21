Racing Levallois - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Kupası son 32 turunda deplasmanda Racing Levallois ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
Fransa Kupası'nda son 32 turu heyecanı yaşanıyor.
Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, deplasmanda Guillaume Norbert'in ekibi Racing Levallois ile karşı karşıya gelecek.
RACİNG LEVALLOİS - LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?
Walter Luzi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
RACİNG LEVALLOİS - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Eric Wattellier'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Lille, bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Golden Lion'ı 12-0 mağlup etmişti.
Racing Levallois ise Chambly deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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