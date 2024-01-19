Mauro Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan açıklama!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 15:56

Güncelleme: 19.01.2024 - 15:56

Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı takımda İstanbul'a geri dönen Mauro Icardi de antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, cumartesi günü yapacağı antrenmanın ardından Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kente hareket edecek.

"SON ANTRENMANDA KARAR VERECEĞİZ"



Okan Buruk ise yaptığı açıklamada Icardi'yle ilgili son kararın cumartesi günü verileceğini bildirdi.

Buruk şu ifadeleri kullandı:

"Icardi ilk antrenmanına çıktı. Cuma ve cumartesiye bakacağız. Onunla ilgili net kararımızı vereceğiz. Yine orada birçok seçeneğimiz var. Icardi de onlardan biri olacak. İleri uçtaki oyuncumuza cumartesi günü son antrenmanda karar vereceğiz."

Mauro Icardi, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sarı-kırmızılıların son 4 resmi maçında forma giyemedi.

Galatasaray, Trabzonspor ile Pazar günü 19.00'da Papara Park'ta karşı karşıya gelecek.