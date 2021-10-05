Radamel Falcao hakkında İspanyol basınından çarpıcı iddia

05 Ekim 2021 Salı, 11:43

Galatasaray'ın 2019 yazında Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao, iki sezon boyunca sergilediği performansla beklentilerin altında kalmış ve yüksek maaşı da göz önünde bulundurularak takımdan gönderilmişti.

Yeni durağı olan Rayo Vallecano'da şu ana dek çıktığı dört maçta üç kez fileleri havalandırarak herkesin dikkatini çeken yıldız isimle ilgili olarak İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Cadena SER adlı radyo kanalı, resmi internet sitesinden paylaştığı özel haberinde 35 yaşındaki santrforun menajeri Jorge Mendes tarafından La Liga'dan dokuz takıma daha önerildiğini duyurdu. Söz konusu kulüplerin Kolombiyalı futbolcunun sakatlıklarından endişe ettikleri için bu transfere yanaşmadığı belirtildi.