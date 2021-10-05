Valentin Rosier'den Süper Lig'de dikkat çeken istatistik
Valentin Rosier, 2021'de Süper Lig'de en fazla asist yapan savunma oyuncusu oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında, Demir Grup Sivasspor ile Vodafone Park stadında karşılaştı ve 2-1 kazandı.
32. dakikada Beşiktaş, Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçti. Rosier'in sağ kanatta son çizgiden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, oldukça şık bir vole vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Böylelikle Valentin Rosier, 2021'de Süper Lig'de en fazla asist yapan savunma oyuncusu oldu.
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