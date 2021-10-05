Valentin Rosier'den Süper Lig'de dikkat çeken istatistik

Valentin Rosier, 2021'de Süper Lig'de en fazla asist yapan savunma oyuncusu oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2021 Salı, 11:20
Valentin Rosier'den Süper Lig'de dikkat çeken istatistik
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Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında, Demir Grup Sivasspor ile Vodafone Park stadında karşılaştı ve 2-1 kazandı.

32. dakikada Beşiktaş, Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçti. Rosier'in sağ kanatta son çizgiden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, oldukça şık bir vole vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Böylelikle Valentin Rosier, 2021'de Süper Lig'de en fazla asist yapan savunma oyuncusu oldu.


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