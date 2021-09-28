Radamel Falcao, Rayo Vallecano ile üç maçta üç gol kaydetti

Bu sezon Galatasaray'dan ayrılan Falcao, yeni takımı Rayo Vallecano ile İspanya Ligi'nde üç maçta üç gol kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2021 Salı, 13:09
Radamel Falcao, Rayo Vallecano ile üç maçta üç gol kaydetti
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Sarı-kırmızılı takımdaki günlerini genelde sakatlığı nedeniyle tribünde geçiren Falcao, yeni takımında iyi performans göstermeye devam ediyor. Falcao, ilk 11'de başladığı 3-1'lik kazanılan Cadiz maçında da 44.dakikada golünü atmayı başardı.

Rayo Vallecano formasıyla çıktığı ilk 3 karşılaşmada 80 dakika içinde 3 gol atarken takımı da bu süreçte 3 galibiyet elde etti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Radamel Falcao, Galatasaray'da geçirdiği 2 sezonda çıktığı 43 lig maçında 20 gol 3 asistlik katkıda bulunmuştu.


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