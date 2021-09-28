Radamel Falcao, Rayo Vallecano ile üç maçta üç gol kaydetti
Bu sezon Galatasaray'dan ayrılan Falcao, yeni takımı Rayo Vallecano ile İspanya Ligi'nde üç maçta üç gol kaydetti.
Sarı-kırmızılı takımdaki günlerini genelde sakatlığı nedeniyle tribünde geçiren Falcao, yeni takımında iyi performans göstermeye devam ediyor. Falcao, ilk 11'de başladığı 3-1'lik kazanılan Cadiz maçında da 44.dakikada golünü atmayı başardı.
Rayo Vallecano formasıyla çıktığı ilk 3 karşılaşmada 80 dakika içinde 3 gol atarken takımı da bu süreçte 3 galibiyet elde etti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Radamel Falcao, Galatasaray'da geçirdiği 2 sezonda çıktığı 43 lig maçında 20 gol 3 asistlik katkıda bulunmuştu.
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