Radamel Falcao, Rayo Vallecano ile üç maçta üç gol kaydetti

28 Eylül 2021 Salı, 13:09

Sarı-kırmızılı takımdaki günlerini genelde sakatlığı nedeniyle tribünde geçiren Falcao, yeni takımında iyi performans göstermeye devam ediyor. Falcao, ilk 11'de başladığı 3-1'lik kazanılan Cadiz maçında da 44.dakikada golünü atmayı başardı.

Rayo Vallecano formasıyla çıktığı ilk 3 karşılaşmada 80 dakika içinde 3 gol atarken takımı da bu süreçte 3 galibiyet elde etti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Radamel Falcao, Galatasaray'da geçirdiği 2 sezonda çıktığı 43 lig maçında 20 gol 3 asistlik katkıda bulunmuştu.