Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rade Krunic, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Kızılyıldız'ı galibiyete taşıdı!

Rade Krunic, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Kızılyıldız'ı galibiyete taşıdı!

7.08.2025 12:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Rade Krunic, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Kızılyıldız'ı galibiyete taşıdı!

Kızılyıldız'da forma giyen Rade Krunic, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Leech Poznan karşısındaki performansıyla adından söz ettirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lech Poznan ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi.

Poznan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekip Kızılyıldız'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sırp ekibine galibiyeti getiren golleri 9. ve 51. dakikalarda Rade Krunic ile 73. dakikada Bruno Duarte kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise 34. dakikada Mikael Ishak'tan geldi.

Bu skorun ardından Kızılyıldız, tur için avantajı cebine koydu. Eşleşmenin rövanşı, 12 Ağustos Salı günü Sırbistan'da oynanacak.

RADE KRUNIC ŞOV YAPTI

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a bedelsiz olarak transfer olan orta saha oyuncusu Rade Krunic, Lech Poznan karşısındaki performansıyla adından söz ettirdi.

Sırp futbolcu, takımının 3-1 kazandığı maçta 2 gol kaydederek taraftarların beğenisini topladı.

Krunic, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde gösterdiği performans sonrası taraftarların eleştirisini almıştı ve Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte takımdan ayrılmıştı.

İlgili Konular: #Kızılyıldız #Lech Poznan #rade krunic

İlgili Haberler

Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe taraftarına mesaj!
Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe taraftarına mesaj! Fenerbahçe forması giyen Sofyan Amrabat, Feyenoord maçının ardından konuştu.
Fenerbahçeli eski yıldızdan rövanş mesajı: 'Feyenoord maçı kazandı ama...'
Fenerbahçeli eski yıldızdan rövanş mesajı: 'Feyenoord maçı kazandı ama...' Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibin eski futbolcusu Dirk Kuyt karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe maçı sonrası Nihat Kahveci'den sert tepki: 'Asensio hangi depoda bekliyor?'
Fenerbahçe maçı sonrası Nihat Kahveci'den sert tepki: 'Asensio hangi depoda bekliyor?' Spor yorumcusu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.