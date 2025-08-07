Fenerbahçeli eski yıldızdan rövanş mesajı: 'Feyenoord maçı kazandı ama...'

Hollandalı eski futbolcu Dirk Kuyt, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanan Feyenoord - Fenerbahçe mücadelesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dirk Kuyt açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Oldukça zorlu bir maçtı. Feyenoord, özellikle ilk yarım saati daha iyi oynayan taraftı ancak daha sonra Fenerbahçe, yavaş yavaş toparlanmaya ve daha iyi oynamaya başladı."

'BU SKOR ONLARI ÇOK MEMNUN EDERDİ ÇÜNKÜ...'

"Maç boyunca Fenerbahçe, topla daha fazla oynadı ve bazı şanslar yarattı. Güzel bir golle skoru 1-1'e getirdiler. Sanırım bu skor onları çok memnun ederdi çünkü herkes Kadıköy'de rakiplerin iyi sonuçlar almasının ne kadar zor olduğunu biliyor."

'SONUCU BELİRLEYEN KADIKÖY'DEKİ MAÇ OLACAK'

"Feyenoord, sonrasında bir gol daha buldu ve maçı kazandı ama bence bu iki ayaklı bir maçın ilk yarısıydı. Sonucu belirleyen Kadıköy'deki maç olacak."

'Kadıköy'deki stadyumu çok seviyorum'

"İstanbul'da, Fenerbahçe'de 3 harika yıl geçirdim. Kadıköy'deki stadyumu çok seviyorum. Bazen gerçekten çok özlüyorum. Geçen yıl geri dönme fırsatım oldu. Umarım yakında yeniden gitme şansım olur. Feyenoord maçını orada izleyemeyeceğim ama umarım yakında tekrar oraya gidebilirim."