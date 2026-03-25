Cumhuriyet Gazetesi Logo
İspanya La Liga'da ayın golü Arda Güler'den!

25.03.2026 18:18:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Real Madrid forması giyen Arda Güler'in Elche'ye yaklaşık 70 metreden attığı gol İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) ayın golü seçildi.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in İspanya La Liga'nın 28. haftasında Elche'ye attığı gol, mart ayının golü seçildi.

La Liga'dan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun attığı golün Bernabeu Stadı'nda ayakta alkışlandığı belirtilerek, "Hem isabetliliği hem de cesaretiyle öne çıkarak sezonun en muhteşem gollerinden biri oldu" ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid'in sahasında Elche'yi 4-1 yendiği maçın 89. dakikasında Arda Güler, Elche kalecisi Matias Dituro'nun öne çıktığını görünce kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre mesafeden fileleri havalandırmıştı.

İlgili Konular: #arda güler #la liga #real madrid

İlgili Haberler

