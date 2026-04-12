Rafa Silva attı: Benfica üç puanı kaptı!

Portekiz Ligi'nin 29. hafta maçında Benfica ile Nacional karşı karşıya geldi. Benfica maçı 2-0'lık skorla kazandı.
Benfica'nın gollerini 3. dakikada Andreas Schjelderup ve 14. dakikada Rafa Silva kaydetti. Rafa Silva, Portekiz Ligi'nde bu sezon 2. golünü attı.
PAVLIDIS PENALTI KAÇIRDI
Ev sahibi Benfica'da Vangelis Pavlidis, 59. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, bu galibiyetin ardından puanını 69'a yükseltti. Nacional 25 puanda kaldı.
Portekiz Ligi'nde gelecek hafta Benfica, Sporting'e konuk olacak.