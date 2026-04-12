Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı açıklaması: 'İlk düşüncem...'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"İlk yarı ve ikinci yarının belli dakikalarında topa çok sahiptik. İlk yarıyı full önde oynadık. Rakibi kaleye getirmedik. İkinci yarıda gole kadar pozisyon vermedik. Hatırlamıyorum. O bölüm 5 dakika biraz daha savunma hattımızın geriye çekildiği, rakibimizin üstümüze geldiği ve özellikle ikinci gol çok önemli. Net pozisyona girdik, golü bulsak oyunu koparabilirdik. Rakibimize bir anda cesaret geldi. Oyuncularımız arkaya gitti. İki oyuncu değişikliğiyle ona müdahale etmek istedik. Devamında gol yedik. Golü yedikten sonra çok farklı bir oyun oldu. Beni en çok üzen bu."

"DAHA SAKİN KALABİLİRDİK"

"Golü yedikten sonra çok panik yaptık. Daha çok üretebilirdik. Daha sakin kalabilirdik. Çok gereksiz fauller yaptık. Her faulde rakip yatıyor, oyun duruyor, yavaşlıyor. Zaten istedikleri bu. Rakibin uzun topları, ikinci topları... Bir tane de net pozisyon verdik. Oyunu yanlış ve kötü oynadığımız bölüm burasıydı."

"Son 10 dakika riskler aldık. Riskler alırken daha çok rakip ceza sahasına götürmeliydik. Rakip iyi savunma yaptı. Oyun uzatmalarda da oynanmadı. Süre geçirme rakiplerin sevdiği bir şey berabereyse. Biz de gereksiz faullerle buna izin verdik. Orada daha sakin kalıp ne yaptığımızı bilebilirdik. En çok üzüleceğimiz yer burası."

"HEPİMİZİN SİNİRLENDİĞİ YER..."

"Kendi sahamızdaydık. Kazanmalıydık. Puan farkını devam ettirebilme şansımız vardı. Kazanamadık. Avantaj yine bizde. Önde olan, birinci olan biziz. Bundan önceki senelerde buna benzer şeyler yaşadık. Şampiyon yine biz olacağız."

"Bundan sonra tek maça düşeceğiz. Bu hafta üst üste 3 maç oynamak bizi yordu. En kritik yer, 2-3 tane yarım oyuncumuz vardı. Yunus, Lang, Sara sakatlıkla oynadı. Hücum hattındaki bu tür oyuncularımızın yüzde yüz olmaması.. Osimhen'li oyun da değerli ve önemli. Osimhen'in olmaması zordu."

"Bundan sonra haftada tek maç, sadece kupa var sadece. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında ne kadar iyi olduğu haftalar başlıyor. Önemli bir avantajı kaybettik. Hepimizin sinirlendiği yer burası. Biz bu avantajımızı, önde olmamızı kullanacağız. 5 maçı kazanıp yine şampiyon olacağız."

"FARKLI BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

"Bu maça çıkarken Barış'ın Göztepe performansı önemliydi. O nedenle santrfor olarak başladı. 15 dakikalık bölümde Icardi'yi kullanmak istedik. Orası tabi oyunun dağıldığı bölümdü. Orijinal santrforlu oyun başka oluyor. Kanatlarda eksikler var."

"Osimhen'in olması, santrforlu oyun, Icardili oyun, yanındaki oyuncuların fit olduğu... Önümüzde 1 hafta var, çok iyi değerlendireceğiz. Dinlenme, nefes alma ve tekrar konsantre olma şansımız var. 2 puan öndeyiz. Bu avantajımızı, farkı artırarak devam ettireceğiz. Ben oyuncularıma, taraftarımıza çok inanıyorum. Onlar bize çok inandı. Onlarla birlikte bu yollarda yürüdük, şampiyon olduk. 3 senelik bölümde bunları yaşadık. Avantajları kaybettiğimiz de oldu."

"Futbol bu. Her zaman istediğinizi yapamıyorsunuz. Farklı bir dönem başlıyor. Bu dönemi en iyi şekilde kullanacağız."

"KRİTİK BİR MAÇTI"

"Ligin son haftaları, özellikle bu hafta bizim için 3 tane maç üst üste oynadığımız bir haftaydı. Trabzonspor mağlubiyeti, Göztepe galibiyeti... Bugün de puan farkını devam ettirmek için kritik bir maçtı. Ben maça başlangımızın, ilk yarı oyunumuzun iyi olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıya da kötü başlamadık ama rakip kalemize daha çok gelmeye başladığında değişiklik yaptık. Net pozisyon vermesek de golü kalemizde gördük. Devamında değişikliklerle maçı çevirmeye çalıştık. Son bölümde istediklerimizi yerine getiremedik. Pozisyonları yaratamadık. 1-1'lik bir sonuçla buradan ayrıldık. Üzüntüsünü yaşıyoruz. Oyuncularıma inanıyorum. Onlarla büyük başarılara ulaştık. Avantaj bizde, önde olan biziz. Yine şampiyon olacağız."

"ZOR GEÇEN BİR BÖLÜMDÜ"

"Bu 47. maçımız. Çok büyük bir maç sayısı. Elbet bir yorgunluk oluyor takımda. 1 haftada üst üste 3 maç oynayınca, 4 gün 4 gün 4 gün, maç oynadık. Yorgunluk oluyor. Oyunun içinde bunu hissediyorsunuz. Maçın sonunda hissettik. Yorgunluk elbet oluyor."

"Yorgunluğun yanında zor geçen bir bölümdü. Osimhen sakatlandı, Lang'ın parmağının kopması ve devamında yüzde yüzüyle oynayamaması. Yunus'un aynı şekilde Trabzon maçında ağrıları oldu, bir tek dün antrenman yaptı. Osimhen dışında yükümüzü çekecek... Asprilla son maçta sakatlandı. Osimhen'in dışında orada hücumdaki hamle sayımız azaldı. Burada bizim oyun içerisindeki ikinci golü atma şansları da geldi. Atabilirdik. Son bölümde de yeterince pozisyon bulamadık. Erken panik yaptık. Rakip kaleye giderken özellikle top dönüşlerinde çok saçma fauller yaptık."

"TEREDDÜT YOK, İNANIYORUM"

"Rakibimiz bir yandan oyunun daha çok durmasını isteyen, oyunun durmasından yararlanan... Yapılan her faulde oyun 45 saniye 1 dakika durdu. Her saçma faulde oyun durdu. Son bölümde daha sakin kalabilirdik. Hücumdaki aksiyonlarımızı bitirebilirdik. Bu yorgunluklar bu dönemde çıkabiliyor."

"Birincisi öndeyiz, önde olan takımız. 5 maça girerken önde olan takımız. İkincisi tek maça düştük. Tabii Türkiye Kupası var ama önümüzdeki hafta içi oynayacağız. Bu hafta arası maçımız yok. Türkiye Kupası'nda rotasyon yapabiliyoruz. Tek maça düşmek avantaj.

GENÇLERBİRLİĞİ VE FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Şampiyonlar Ligi'nde yoğun fikstürden çıktık. Daha çok konsantre olacağımız, mental yorgunluğu atacağımız, şampiyonluk moduna gireceğimiz 5 maç var. Bundan önce de bu tür kayıplar yaşadık ama devamında Galatasaray şampiyonluk havasına girince başardı. Yine başaracağız. Bugünkü maçtan sonra kafamda en ufak bir tereddüt yok. Takımıma inanıyorum."

"Gençlerbirliği, kupa maçı ve Fenerbahçe. Bu maç önemli olacak. İlk düşüncem bu maçı atlatıp toparlanacağız, Gençlerbirliği sonrası bir sonraki maça hazırlanacağız."

"KOCAELİSPOR BAŞKANI'NIN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR..."

"Kocaelispor camiasına değil, ilk maçtan sonra Kocaelispor'u tebrik ettik. Kocaelispor başkanının yaptığı açıklamaların doğru olduğunu düşünmediğim için 'Bu maç önemli bir motivasyon' dedim. Taraftarımız bunu gösterdi zaten. Biz aynı şekilde saha içerisinde daha iyi gösterebilirdik. Taraftarımızın gösterdiği kadar bizim de göstermemiz gerekiyordu.

Biz Galatasaray'ız. Türkiye'deki her takım Galatasaray'a karşı özel hazırlanıyor, özel primler alıyor. Kocaelispor ile ilgili konuşup konuşmama ile alakalı bir şey yok. Galatasaray ile oynayan her takım çok önemli hazırlanıyor, puan almak için elinden geleni yapıyor. Kocaelisporlu futbolcuları aldıkları 1 puandan ötürü kutluyorum."

VICTOR OSIMHEN MÜJDESİ

"Victor Osimhen de antrenmanlara başladı. Haftasonu kadroda olacak."

"Benim kafamda hiçbir şey değişmedi. Puan kaybettik, avantaj kaybettik ama kendimize güvenimizi asla kaybetmedik. Kendime, oyuncularıma ve taraftarlarımıza güveniyorum. Şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız."