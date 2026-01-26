Rafa Silva'nın ilk maçında kriz: Alkış ve yuhalama bir arada!

Benfica, Portekiz Premier Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Estrela'yı 4-0 yenerken, kırmızı beyazlıların Beşiktaş'tan transfer ettiği Rafa Silva da yeni takımında ilk kez forma giydi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Rafa, 73. dakikada Fredrik Aursnes'in yerine oyuna dahil oldu.

RAFA SILVA'YA ALKIŞ VE YUHALAMA BİR ARADA

1 yıl 8 ay sonra eski takımıyla maça çıkan Portekizli kanat oyuncusu, bonservissiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuş ve Benfica'ya geri dönüşü için para ödenmesi nedeniyle sosyal medyada kırmızı beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti. Rafa, 73. dakikada sahaya çıktığında çoğunluk tarafından ayakta alkışlandı ancak tribünlerin bir bölümünden yuhalama ve ıslık seslerinin seslerinin gelmesi de dikkat çekti.

“RAFA SILVA BİZE YARDIM ETMEK İÇİN BURADA”

Bu arada Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho maçın ardından yaptığı açıklamada, Rafa Silva'nın hangi pozisyonda oynayabileceğini değerlendirdi ve oyuncunun Benfica'ya dönme isteğini vurguladı. Portekizli teknik adam, Rafa için "Açıkçası, stoper veya defansif orta saha oynamayacak. Ama nerede oynaması gerekiyorsa orada oynayacak. O özel bir oyuncu. Üst seviyede bir oyuncu. Eğer 10 numara olarak oynamazsa, 9 numara olarak oynar. Eğer 9 numara olarak oynamazsa, sağ kanatta oynar. Eğer sağda oynamazsa, solda oynar. O buraya yardım etmek için geldi. Sadeliği, alçakgönüllülüğü, Benfica ruhu ve kulübe olan sevgisiyle bize yardım etmek için burada" ifadelerini kullandı.

“RAFA'YA ‘OYNA VE MUTLU OL’ DEDİM”

Mourinho, tecrübeli futbolcu oyuna girerken yaptığı motivasyon konuşmasından da bahsetti ve "Rafa'ya oyuna girerken 'oyna ve mutlu ol' dedim. Açıkçası henüz en iyi durumunda değil, oyun temposunda bazı düşüşler var" dedi.

“BEŞİKTAŞ'TA BÖYLE BİR ŞEY OLMUYORDU”

Portekizli yıldızın Beşiktaş'ta bir süredir takımla çalışmalara katılmadığını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı "İyi bir başlangıç ​​yaptı. Çalışmak için bir haftası daha olacak. Çarşamba günü sahaya çıkmayacak ama oyuncularla birlikte antrenman yapmak için bir haftası olacak. Beşiktaş'ta tek başına antrenman yaptığı için böyle bir şey olmuyordu. Bugün 20 dakika oynadıysa gelecek hafta Tondela'ya karşı daha fazla süre alabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekir" diye konuştu.