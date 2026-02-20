Rafa Silva, Portekiz'de eleştirilerin odağında: 'Mourinho'ya bir baş ağrısı daha'

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak eski takımı Benfica'ya imza atan Rafa Silva'yla ilgili tartışmalar devam ediyor. 1.5 yıllık aranın ardından yeniden Portekiz ekibinde forma giymeye başlayan deneyimli futbolcu, görev yaptığı 5 maçta golle tanışamadı.

A Bola'daki değerlendirme yazısında Rafa Silva'nın geri dönüşünün takıma olumlu bir etkisinin olmadığına dikkat çekildi.

Deneyimli futbolcunun geri dönüşüyle ilgili, "Rafa'nın gelişi kadroya takviye yapmaktan çok Mourinho'ya bir baş ağrısı daha getiriyor" denildi.

32 yaşındaki futbolcuyla ilgili ayrıca, "Rafa'nın sezonun kalan aylarında gol atma ve asist yapma, zorlu maçları çevirme yeteneğinden şüphe yok ancak bir buçuk yıl önce sözleşmesini yenilemeyi reddedip yeni bir takıma gitmek isteyen bir oyuncuyu geri getirmek için yapılan anlaşmanın mantıklı olup olmadığını bir kenara bıraksak bile, şu anda parçalar bir araya gelmiyor" ifadeleri kullanıldı.

Rafa Silva sezonun ilk bölümünde Beşiktaş'ta 16 maçta süre alırken 5 gol ve 1 asist kaydetti. Benfica'ya geri döndükten sonra 5 maçta forma şansı bulan deneyimli oyuncu, gol veya asist üretemedi. Rafa Silva, Benfica'yla sözleşmesi sona erdikten sonra 2024'te Beşiktaş'a imza atmıştı.