Rafael Leao'dan 2024 yılı hedefleri... Portekizli yıldız gözünü Avrupa Ligi'ne dikti!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan'ın Portekizli futbolcusu Rafael Leao, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Leao, "Bu yıl, Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Milan daha önce bu kupayı hiç kazanmadı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 18:01
Rafael Leao'dan 2024 yılı hedefleri... Portekizli yıldız gözünü Avrupa Ligi'ne dikti!
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Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, yeni yıldaki hedeflerini açıkladı.

Yeni yılda Avrupa Ligi'ni kazanmak istediklerini söyleyen Leao, "Bu yıl, Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Milan daha önce bu kupayı hiç kazanmadı. Ibrahimovic, daha önce kazanmıştı. Tecrübesiyle bize yardımcı olacak" sözlerini kullandı.

"BUGÜN BİR İDOLÜM"

Milan kariyeri ve taraftarlarla ilişkisi hakkında da konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Buraya geldiğimde kimse benim hakkımda konuşmadı. Bugün bir idolüm. Bunun için taraftarlara teşekkür ediyorum. Üzerimde baskı kurdular ama bu her zaman, "Hadi yapabilirsin" şeklinde iyi bir baskıydı. Onlar olmasaydı, bugün olduğum kişi olamazdım" sözlerini kullandı.

2019 yılından bu yana Milan'da forma giyen Leao, İtalyan ekibinde çıktığı 183 maçta 47 gol attı ve 41 asist yaptı.

Rafael Leao'nun Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.


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