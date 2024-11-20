Rafael Nadal'dan kortlara duygusal veda!

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, emekliliği öncesi katıldığı son turnuva Davis Cup'ın ilk gününde duygusal anlar yaşadı.

Rafael Nadal'dan kortlara duygusal veda!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2024 - 09:52

Tarihin en iyi tenisçilerinden olan Rafael Nadal, önceki aylarda emeklilik kararı aldığını duyurmuş ve kariyerinin son turnuvasını Davis Cup'ta oynayacağını ifade etmişti.

İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenen Davis Cup finallerinde Hollanda ile karşılaşan İspanya'nın kadrosunda olan Rafael Nadal, karşılaşma öncesi İspanya Milli Marşı sırasında gözyaşlarını güçlükle tuttu.

2-0'LA KAYBETTİ

Salonu dolduran binlerce taraftarın ismini haykırdığı Nadal, sevgi gösterileri sırasında da duygusal anlar yaşadı.

Nadal, eşleşmenin ilk maçında Hollandalı Botic Van de Zandschulp'a 6-4'lük iki setle 2-0 mağlup oldu.

22 GRAND SLAM KAZANDI

Rafael Nadal, kariyerinde toplamda 22 Grand Slam kazandı. 14 kez Fransa Açık'ta mutlu sona ulaşan İspanyol raket, Wimbledon ve Avustralya Açık'ta 2, ABD Açık'ta ise 4 kez turnuvanın kazananı oldu.


Etiketler: #rafael nadal #Davis Cup #veda #tenis

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