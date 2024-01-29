Rafael Nadal'ın raketi açık artırmayla satıldı: Fiyatı dudak uçuklattı!

Yayınlanma: 29.01.2024 - 18:25

Güncelleme: 29.01.2024 - 18:25

2007'de Rafael Nadal'ın Fransa Açık finalinde Roger Federer'le oynadığı finalde kullandığı raket açık artırmayla satıldı.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Nadal'ın 3-1 kazandığı ve kariyerinin üçüncü grand slam şampiyonluğunu elde ettiği finalde şampiyonluğu getiren raketin Prestige Memorabilia's The Tennis Auction isimli açık artırmada 118 bin dolara alıcı buldu.

İspanyol tenisçinin kullandığı bu raket, daha önce Avustralya Tenis Müzesi'nde yer alıyordu.

EN DEĞERLİ ÜÇÜNCÜ RAKET

Rafael Nadal'ın 2022 Avustralya Açık'ta kullandığı raket, 139 bin 700 dolara satılmıştı.

Nadal'ın bu raketini Billie Jean King'in kullandığı bir raket 125 bin dolarla takip etmiş ve ikinci sıraya yerleşmişti.

Bu açık artımanın ardından Nadal'ın 2007 Fransa Açık finalindeki raketi, en değerli üçüncü raket oldu.

AVUSTRALYA AÇIK'I KAÇIRDI

Uzun süren sakatlığının ardından Avustralya Açık'ta yer alması beklenen Nadal, sezonun ilk grand slam turnuvası öncesinde yeniden sakatlandı.

Turnuva öncesinde Brisbane International'da sakatlanan Nadal, Avustrala Açık'ta mücadele edemeyeceğini açıklamıştı.

37 yaşındaki tenisçinin şubat ayında Doha'da düzenlenecek ATP 250 turnuvasıyla kortlara dönmesi bekleniyor.