Rakibimiz Gürcistan, özel maçta Karadağ'ı yendi
EURO2024'te Türkiye'nin rakipleri arasında yer alan Gürcistan, hazırlık mücadelesinde deplasmanda Karadağ'ı 3-1 yendi.
EURO2024'te Türkiye'nin rakipleri arasında yer alan Gürcistan, hazırlık maçında Karadağ'a konuk oldu.
Pod Goricom'da oynanan mücadeleyi Gürcistan 3-1 kazandı.
Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Otar Kiteishvili, 33. dakikada Georges Mikautadze ve 83. dakikada Budu Zivzivadze kaydetti.
Karadağ'ın tek golü ise 66. dakikada Stevan Jovetic'ten geldi.
TÜRKİYE-GÜRCİSTAN 18 HAZİRAN'DA
A Milli Takımımız, Gürcistan ile grup maçını 18 Haziran Salı günü 19:00'da Signal Iduna Park'ta oynayacak.
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