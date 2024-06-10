Rakibimiz Gürcistan, özel maçta Karadağ'ı yendi

EURO2024'te Türkiye'nin rakipleri arasında yer alan Gürcistan, hazırlık mücadelesinde deplasmanda Karadağ'ı 3-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 00:13
Rakibimiz Gürcistan, özel maçta Karadağ'ı yendi
Abone Ol google-news

EURO2024'te Türkiye'nin rakipleri arasında yer alan Gürcistan, hazırlık maçında Karadağ'a konuk oldu.

Pod Goricom'da oynanan mücadeleyi Gürcistan 3-1 kazandı.

Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Otar Kiteishvili, 33. dakikada Georges Mikautadze ve 83. dakikada Budu Zivzivadze kaydetti.

Karadağ'ın tek golü ise 66. dakikada Stevan Jovetic'ten geldi.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN 18 HAZİRAN'DA

A Milli Takımımız, Gürcistan ile grup maçını 18 Haziran Salı günü 19:00'da Signal Iduna Park'ta oynayacak.


Gürcistan haberleri Karadağ haberleri hazırlık maçı haberleri

İlgili Haberler

EURO 2024'te F Grubu: Gürcistan

EURO 2024'te F Grubu: Gürcistan
EURO 2024'teki rakibimiz Gürcistan, aday kadrosunu açıkladı!

EURO 2024'teki rakibimiz Gürcistan, aday kadrosunu açıkladı!
Gürcistan'dan EURO 2024 için büyük adım!

Gürcistan'dan EURO 2024 için büyük adım!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler