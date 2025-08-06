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Rakip St. Patrick's... Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu!

Rakip St. Patrick's... Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu!

6.08.2025 14:19:00
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Cumhuriyet Spor
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Rakip St. Patrick's... Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında perşembe günü deplasmanda St. Patrick's ile karşılaşacak Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş, perşembe günü UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu karşısında St. Patrick's karşısında çıkacağı maçın kadrosunu duyurdu.

Siyah-beyazlı takımın kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bİngöl, Emrecan Terzi

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Al Musrati

Forvet: Tammy Abraham

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