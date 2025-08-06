Rakip St. Patrick's... Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş, perşembe günü UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu karşısında St. Patrick's karşısında çıkacağı maçın kadrosunu duyurdu.
Siyah-beyazlı takımın kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin
Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bİngöl, Emrecan Terzi
Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Al Musrati
Forvet: Tammy Abraham